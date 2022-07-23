Об этом он написал в фейсбуке .

По словам Павла Климкина, многие считают нелогичным российский удар по одесскому порту на второй день после подписания договоренности по экспорту зерна.

"Напротив, это и есть логика кремля. Там посылают сигнал: все зависит от "доброй воли" России, продолжение экспорта требует дальнейших уступок и шагов навстречу кремлю. Они будут шантажировать необходимостью отмены все большего количества санкций и, создавая новые угрозы безопасности. Получив что-то, кремль мгновенно об этом забывает и начинает требовать большего", - подчеркнул он.

Экс-министр добавил, что это сигнал не только Украине, но и Западу и Турции. Павел Климкин заметил, что ответить на такие действия тоже необходимо вместе.

22 июля 2022 года Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны, Россия подписала зеркальный договор.

22 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.

22 июля Мининфраструктуры заявило , что первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт.

23 июля спикер МИД Украины Олег Николенко назвал удар по Одессе плевком Владимира Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Тайипу Эрдогану.

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