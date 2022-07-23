Российские обстрелы порта Одессы являются сигналом, что кремль потребует больших уступок, - Климкин
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал обстрел порта Одессы Россией сигналом, что РФ будет создавать новые угрозы, требуя снять санкции
Об этом он написал в фейсбуке .
По словам Павла Климкина, многие считают нелогичным российский удар по одесскому порту на второй день после подписания договоренности по экспорту зерна.
"Напротив, это и есть логика кремля. Там посылают сигнал: все зависит от "доброй воли" России, продолжение экспорта требует дальнейших уступок и шагов навстречу кремлю. Они будут шантажировать необходимостью отмены все большего количества санкций и, создавая новые угрозы безопасности. Получив что-то, кремль мгновенно об этом забывает и начинает требовать большего", - подчеркнул он.
Экс-министр добавил, что это сигнал не только Украине, но и Западу и Турции. Павел Климкин заметил, что ответить на такие действия тоже необходимо вместе.
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