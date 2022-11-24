Об этом заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Котин утверждает, что аварийные отключения энергоблоков АЭС 23 ноября предусмотрены правилами эксплуатации атомных станций, а персонал обладает достаточной квалификацией для оперативных действий. Однако "это не должно успокаивать".

"Ведь существует реальная опасность ядерной и радиационной катастрофы, что несут обстрелы всей территории Украины российскими крылатыми и баллистическими ракетами, и огромный риск поражения атомных станций", - отмечает Котин.

Президент Энергоатома утверждает, что действия РФ в Украине являются ядерным шантажом всего мира, и это преступление должно быть наказано.

"На это государство-спонсора терроризма должны быть немедленно наложены дополнительные жесткие санкции, в частности, на Росатом и аффилированные с ним структуры, являющиеся неотъемлемой составляющей российской преступной власти", - призвал глава ГП "НАЭК "Энергоатом".

В заявлении говорится, что утром 24 ноября Запорожская АЭС получила питание от энергосистемы Украины, а дизель-генераторы, на которых она работала ранее, отключены и находятся в режиме дежурства. На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС продолжаются пусковые операции.

"В течение дня при готовности энергосистемы блоки этих станций будут подключены к электросети, поставки электроэнергии для нужд наших граждан и экономики страны будут возобновлены", – информирует Петр Котин.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Спикер "Энергоатома" Леонид Олейник в комментарии отметил, что из-за обстрелов и снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, все энергоблоки были отключены и работали без генерации.

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