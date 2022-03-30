Российские обстрелы Лисичанска: под завалами нашли погибшего человека, спасли 13 человек
В результате российских обстрелов Лисичанска в Луганской области погиб один человек, из-под завалов спасатели получили пятерых, еще восьмерых эвакуировали в безопасные места
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
Российские обстрелы повлекли за собой существенные разрушения многоэтажек. Под завалами оказались еще спавшие люди. На место обстрела сразу выехали три автомобиля ГСЧС с 13 пожарными.
"Пока они спасли из-под завалов 5 человек, еще 8 эвакуировали в безопасные места. Но, к сожалению, под завалами нашли одного погибшего человека. Работы продолжаются, информация относительно погибших и пострадавших уточняется", - сообщил Сергей Гайдай.
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