Российские обстрелы и штурм Азовстали не прекращаются: нужно вывезти оттуда женщин, детей и спасти военных, - Зеленский

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеообращения.

"Сегодня продолжили спасательную операцию из Мариуполя. С помощью Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста. Люди на пути к безопасной территории. Уже более 150 человек из Азовстали и еще более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли гуманитарным коридором, получают всю помощь, которая им сейчас очень нужна. Медицинскую, восстановление документов, денежную помощь, связь с родными, с близкими, с семьями", - рассказал глава государства.

Пока российские обстрелы и штурм Азовстали не прекращаются. Но еще нужно вывезти гражданских – женщин, детей.

"Многие оставшиеся там дети. Просто представьте этот ад! А там дети! Более двух месяцев постоянных обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом... Ожидаем действенного режима "тишины". Делаем все, чтобы найти решение для спасения и наших военных. Героев, которые держат оборону Мариуполя против преобладающего количества кафиров. Там разные подразделения. У них много раненых. Но они не сдаются. Они держат позиции", - добавил Владимир Зеленский.

Отметим, что накануне вечером начался третий этап эвакуации из Мариуполя – вывозят мирное население, которое скрывалось в катакомбах металлургического завода Азовсталь.

Сегодня, 6 мая, тоже запланирована эвакуация гражданских из Мариуполя.

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