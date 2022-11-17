Такое мнение в интервью Forbes высказал первый замминистра энергетики Юрий Власенко.

"Вероятно, их энергетики, имеющие схемы питания нашей энергосистемы, подсказали военным, куда бить, чтобы остановить наши АЭС", – сказал он.

Основные попадания были по подстанциям.

В МАГАТЭ заявили, что из-за атак РФ на Хмельницкой АЭС остановились оба энергоблока, на Ровенской – один.

Энергоатом пока никак не комментировал обстрелы.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

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