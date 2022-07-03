Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в телеграмме .

"Конфликт между военным руководством РФ и директорами оборонных заводов все больше исключает возможность ссылки в зону боевых действий новой боевой бронированной техники", - отметили в ведомстве.

За войну России против Украины ВСУ обезвредили более 40% боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа РФ. Их следует восстанавливать на специальных ремонтных предприятиях.

Доставляя поврежденную технику в ремонтные заводы, россияне ее полностью раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. На заводы иногда попадают только обгоревшие базы БМП и танков.

"В то же время директора ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающих от военных за уже выполненные работы", - подчеркнули в украинской разведке.

Российское командование пыталось улучшить ситуацию с помощью специально созданных ремонтных бригад, которые должны возобновлять технику вблизи зон боевых действий. Однако из-за коррупции и жажды к наживе среди военного руководства РФ попытка была неудачной.

28 июня в британской разведке заявили, что кафиры в Украине истощаются и все больше теряют боевую эффективность.

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