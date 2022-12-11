Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Российские неонацисты собирают разведданные по странам Балтии, – The Guardian

Российские неонацисты собирают разведданные по странам Балтии, – The Guardian

11 декабря, 2022 воскресенье
16:45
Мир

Неонацистская военизированная группировка "Русич", связанная с Кремлем, попросила своих членов предоставить разведывательные данные о пограничной и военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии

Об этом пишет The Guardian .

Поэтому Запад опасается нападения ультраправых российских групп на балтийские страны, которые являются членами НАТО.

Издание сообщает, что официальный Telegram-канал "Оперативной группы Русич", сейчас воюющей в Украине от имени Кремля и связанный с "Группой Вагнера", на прошлой неделе обратился к своим участникам с просьбой прислать детали, касающиеся пограничных постов и военных перемещений. в трех странах Балтии, которые являлись частью Советского Союза.

Следовательно, новость вызвала вопрос о том, кто командует ультраправыми прокремлевскими воюющими в Украине группами.

Отмечается, что группировка "Русич" тесно связана с "Группой Вагнера" – военным формированием, которым руководит близкий соратник Владимира Путина Евгений Пригожин и сейчас возглавляет российское наступление по захвату украинского города Бахмут, где сейчас идет самая ожесточенная битва.

По информации анонимных источников, "чрезвычайный" шаг "Русича" может свидетельствовать о разочаровании в Кремле и разочаровании тем, как идет война Путина в Украине.

Они добавили, что Кремль может потерять контроль над своими ультраправыми российскими военизированными организациями, которые могут использовать более экстремальные методы для продолжения украинской войны, вызывая опасения эскалации, если государство НАТО подвергается нападению.

Неназванные источники считают маловероятным, чтобы Кремль был непосредственно вовлечен, поскольку его шпионская служба, несомненно, уже располагает разведывательной информацией о военной и пограничной деятельности в странах Балтии.

  • В Кремле назвали отношения РФ и Запада "конфронтацией" и заявили, что там "Россию никто не любит и любить не собирается"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Глен Грант
10 декабря, 2022 суббота
Если это будет затяжная война, то Украина должна подготовить людей, которые отправятся на передовую - полковник Грант
сніг зима погода
10 декабря, 2022 суббота
Синоптик Наталья Диденко предупредила о циклоне с осадками и похолоданием
білорусь солдати лукашенко
10 декабря, 2022 суббота
В Беларуси началась мобилизация: мужчин, которые должны стать на военный учет, не выпускают за границу, – военный эксперт Грант
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.41
    Покупка 39.41
    Продажа 40.12
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
11 декабря
18:08
В Замбии нашли мертвыми 27 эфиопских мигрантов, мужчины погибли от истощения и голода
18:04
Эксклюзив
Война должна закончиться в марте 2023 года - военный эксперт Притула
18:02
OPINION
Орбан и "ветократия"
17:55
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали новорожденных пингвинят
17:52
Вице-президент Европарламента и еще три человека арестовали по подозрению в коррупции с Катаром
17:33
Интервью
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Путину придется генералов перестрелять, чтобы не совершили мятеж, - Фейгин
17:28
В Беларуси собирают деньги на амуницию российским военным
17:09
Зеленский и Эрдоган обсудили возможное расширение "зернового коридора"
16:50
ЧМ-2022: Расписание трансляций полуфинальных матчей, сетка плей-офф
16:31
"Камикадзе с возможностью возвращения". Появились подробности об украинском ударном дроне
16:30
В Кремле заявили, что РФ придется "жить в конфронтации с Западом"
16:13
Эксклюзив
Мир после войны изменит подходы к построению сверхкритических энергообъектов, - экс-глава Укрэнерго
16:08
В ВСУ назвали пять "оправданий", которыми Россия объясняет войну против Украины
16:06
OPINION
Залужного хотят сделать "виновным" в разминировании Чонгара?
15:52
Из-за атак РФ в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, – Шмыгаль
15:49
Эксклюзив
Грузинские власти убеждены, что РФ не проиграет войну с Украиной, - военный эксперт Копчак
15:46
ЧМ-2022: Букмекеры перед полуфиналами назвали нового фаворита турнира
15:41
В Москве затопило аэропорт "Шереметьево"
15:28
В Одессе не работает треть котельных и 300 тыс. человек в городе и области без света
15:22
Порошенко в США: нам нужны ПВО, РСЗО, артиллерия большой дальности и приглашения в НАТО
15:12
"Не все так однозначно": экс-футболист Тимощук впервые высказался о войне РФ против Украины
14:59
Зеленский провел разговор с Макроном накануне онлайн-саммита G7
14:57
Германия предоставит Украине больше оружия, – посол Макеев
14:46
Россияне начали запускать "шахеды" из Азовского моря
14:38
Россия вывела из Черного моря все носители с "калибрами"
14:28
Эрдоган поговорил с Путиным и выдвинул требование по Сирии
14:26
Почти полное эмбарго отразилось на нефтяных доходах России, - Bloomberg
14:21
Галочка в Twitter будет дороже для владельцев Apple
14:13
Эксклюзив
Благодаря Украине появилась реальная возможность деоккупации Ичкерии, - глава правительства в экзилии Закаев
14:07
Войска РФ обстреляли Курахово в Донецкой области из "Ураганов"
14:05
OPINION
Если хотим быть европейцами, нельзя терпеть ложь
14:00
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сложных погодных условиях 12 декабря
14:00
ЧВК Вагнера
На базе вагнеровцев в Кадиевке произишел "хлопок", - глава ОВА Гайдай
13:53
Для Украины война завершится только возвращением Крыма, - The Washington Post
13:50
€400 млн для Укрэнерго: компания сможет восстановить поврежденную сетевую инфраструктуру
13:46
Южную Африку заподозрили в продаже оружия РФ, - The Telegraph
13:31
Эксклюзив
За отказ идти в атаку россиян расстреливают на месте, - боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Лысенко
13:21
На фото презентация фильма "Мариуполис 2"
Фильм "Мариуполис 2" стал лучшей документальной лентой года по версии Европейской киноакадемии
13:01
В сети появилось первое фото со съемок второй части "Джокера" с Хоакином Фениксом
12:41
С завтрашнего дня, 12 декабря, на пункте пропуска с Польшей заработает еЧерга для грузовиков
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV