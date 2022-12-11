Российские неонацисты собирают разведданные по странам Балтии, – The Guardian

Об этом пишет The Guardian .

Поэтому Запад опасается нападения ультраправых российских групп на балтийские страны, которые являются членами НАТО.

Издание сообщает, что официальный Telegram-канал "Оперативной группы Русич", сейчас воюющей в Украине от имени Кремля и связанный с "Группой Вагнера", на прошлой неделе обратился к своим участникам с просьбой прислать детали, касающиеся пограничных постов и военных перемещений. в трех странах Балтии, которые являлись частью Советского Союза.

Следовательно, новость вызвала вопрос о том, кто командует ультраправыми прокремлевскими воюющими в Украине группами.

Отмечается, что группировка "Русич" тесно связана с "Группой Вагнера" – военным формированием, которым руководит близкий соратник Владимира Путина Евгений Пригожин и сейчас возглавляет российское наступление по захвату украинского города Бахмут, где сейчас идет самая ожесточенная битва.

По информации анонимных источников, "чрезвычайный" шаг "Русича" может свидетельствовать о разочаровании в Кремле и разочаровании тем, как идет война Путина в Украине.

Они добавили, что Кремль может потерять контроль над своими ультраправыми российскими военизированными организациями, которые могут использовать более экстремальные методы для продолжения украинской войны, вызывая опасения эскалации, если государство НАТО подвергается нападению.

Неназванные источники считают маловероятным, чтобы Кремль был непосредственно вовлечен, поскольку его шпионская служба, несомненно, уже располагает разведывательной информацией о военной и пограничной деятельности в странах Балтии.

В Кремле назвали отношения РФ и Запада "конфронтацией" и заявили, что там "Россию никто не любит и любить не собирается"

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