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Российские нацисты под Северодонецком несут большие потери, - боец "Легиона Свободы" Попов

29 мая, 2022 воскресенье
13:19
война с Россией На фото украинский защитник и военное вооружение

Боец "Легиона Свободы" Денис Попов рассказал, что тактика российских командиров напоминает тактику Жукова во время Второй мировой войны, когда все действия были направлены на то, чтобы перетопить человеческие ресурсы

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Северодонецке и Лисичанске ситуация контролируемая. Северодонецк расположен на левом берегу Северского Донца. Он тактически не удобен для уверенной обороны, но, несмотря на это, мы уверенно держим оборону на дальних подступах к городской меже. Там была небольшая группа орков, которая просочилась, но ее уже уничтожили", – отметил Попов.

Также боец "Легиона Свободы" надеется, что Северодонецк для ВСУ станет базовой площадкой, с которой начнется контрнаступление на восточном направлении.

"На Луганщине характер боевых действий и тактики противника существенно отличается от того, что мы видели на Киевщине. Там мы сталкивались с регулярными частями войск московии. Здесь в большинстве своем живая сила - это представители так называемых народных милиций. Они менее обучены, хуже оснащены. Тактика их командиров напоминает тактику Жукова во время Второй мировой войны, когда все действия были направлены на то, чтобы перетопить человеческие ресурсы. Поэтому фашисты и российские нацисты под Северодонецком несут большие потери", - подчеркнул Попов.

  • С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до 29 мая оккупанты потеряли около 30 250 военных, 1338 танков, 3270 боевых бронированных машин, 633 системы артиллерии, 208 самолетов и 178 вертолетов и 117 крылатых ракет.

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