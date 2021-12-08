Российские наемники уже полгода удерживают в заключении украинского учителя, - омбудсман

Об этом сообщает Офис омбудсмана Украины в Telegram.



По информации Денисовой, женщину задержали в оккупированной Горловке 5 июня 2021 года, куда она приехала из Киева навестить пожилую мать. Через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты. В настоящее время она находится в ШИЗО-5 в Донецке.



Омбудсман отметила, что Наталья Шило – коренная жительница Горловки. После временной оккупации она переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса "Учитель года – 2018" в номинации "Физика". Впоследствии она переехала в Киев.



Уполномоченная обратилась к Главе миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт с просьбой посетить ШИЗО-5 в Донецке, чтобы проверить соблюдение прав Натальи Шило и других удерживаемых лиц.



Денисова напомнила, что в тюрьмах и ШИЗО на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины незаконно содержат 30 женщин, где подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.

Напомним, 1 декабря 2021 года Денисова сообщила , что за проукраинскую позицию оккупанты заключили в тюрьму 121 человека в Крыму и около 300 человек в ОРДЛО.