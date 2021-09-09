Российские наемники обстреляли позиции ООС на Луганщине, шесть украинских военных получили травмы
В Луганской области вечером, 8 сентября, оккупанты обстреляли позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Как отмечается, вечером, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации обратились к очередному нарушения режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка.
В ответ украинские защитники открывали огонь из запрещенных минского договоренностями образцов вооружения.
После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно-медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз - акубаротравма. Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащих, получивших травмы - направлены в ВМКЦ Северного региона Харькова.
Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
Справка: Акубаротравма - это повреждение внутреннего уха, полученное от избыточного давления и мощной звуковой волны. Приводит к нарушению слуха.
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