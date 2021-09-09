Российские наемники обстреляли позиции ООС на Луганщине, шесть украинских военных получили травмы

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, вечером, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации обратились к очередному нарушения режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка.

В ответ украинские защитники открывали огонь из запрещенных минского договоренностями образцов вооружения.

После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно-медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз - акубаротравма. Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащих, получивших травмы - направлены в ВМКЦ Северного региона Харькова.

Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.



Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.



Справка: Акубаротравма - это повреждение внутреннего уха, полученное от избыточного давления и мощной звуковой волны. Приводит к нарушению слуха.

Напомним, российские войска обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности ОТУ "Восток", ранен один украинского военного .

Российские наемники стреляли в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги . Снаряды падали на расстоянии 2 км от станции. Движение поездов ограничили.

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