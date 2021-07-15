Российские наемники обстреляли поселок Нью-Йорк на Донбассе
Российские наемники обстреляли поселок Нью-Йорк на Донбассе, в результате чего был поврежден дом и крыша гаража, жители не пострадали
Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
"Сегодня около 19:30 российские оккупанты совершили обстрел пгт. Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит. В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших нет", - написал Кириленко.
Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны". Детали происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла проект постановления №5081 о переименовании поселка городского типа Новгородское на Нью-Йорк.
Поселок городского типа расположен в 42 км от райцентра - города Бахмут. В пгт проживает около 12 тыс. человек. До 1951 года он назывался Нью-Йорком - в 1892 году на этом месте была основана немецкая колония с таким названием. Ранее в этой местности существовала зимовка Кальмиусской паланки Войска Запорожского Низового.
Украинский институт национальной памяти отмечает, что переименование пгт. Нью-Йорк на пгт. Новгородское в 1951 году "было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".
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