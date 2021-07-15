Российские наемники обстреляли поселок Нью-Йорк на Донбассе

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Сегодня около 19:30 российские оккупанты совершили обстрел пгт. Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит. В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших нет", - написал Кириленко.

Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны". Детали происшествия устанавливаются.



Напомним, ранее Верховная Рада приняла проект постановления №5081 о переименовании поселка городского типа Новгородское на Нью-Йорк.

Поселок городского типа расположен в 42 км от райцентра - города Бахмут. В пгт проживает около 12 тыс. человек. До 1951 года он назывался Нью-Йорком - в 1892 году на этом месте была основана немецкая колония с таким названием. Ранее в этой местности существовала зимовка Кальмиусской паланки Войска Запорожского Низового.

Украинский институт национальной памяти отмечает, что переименование пгт. Нью-Йорк на пгт. Новгородское в 1951 году "было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".