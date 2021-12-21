Российские наемники не пустили патруль ОБСЕ к системе видеонаблюдения возле Золотого
20 декабря оккупанты не пропустили патруль ОБСЕ к системе видеонаблюдения Миссии в районе разведения сил возле Золотого в Луганской области
Об этом идет речь в оперативном отчете Миссии ОБСЕ.
"Утром 20 декабря вооруженные формирования в Луганской области не пропустили патруль Миссии в электрошкаф, элемент электроснабжения системы видеонаблюдения СММ в пределах участка разведения сил и средств в районе Золотого", - сообщили наблюдатели.
Как отметили в отчете, она расположена в 100 м южнее южного края участка разведения.
В ОБСЕ обратили внимание, что патруль состоял из двух технических специалистов и двигался со стороны н. п. Кадиевка (кол. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км западнее Луганска).
"Отказ произошел в 09:44 на блокпосте вооруженных формирований у южного края участка разведения, когда член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии, мотивировав это "отсутствием предварительного уведомления", - пояснили наблюдатели.
По их словам, в 10:12 другой патруль ОБСЕ, проехавший на место разведения сил из подконтрольных украинским властям районов, прибыл к месту размещения системы видеонаблюдения Миссии примерно в 350 м к северу от южного края участка и провел техническое обслуживание.
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