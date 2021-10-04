Российские наемники нарушают права человека в ЦАР, - правительственный доклад
Российские военные инструкторы в Центральноафриканской республике в этом году неоднократно нарушали права человека, участвуя в войне в стране
Об этом говорится в правительственном докладе ЦАР, сообщает Радио Свобода .
Правительственные войска ЦАР, которых поддерживают миротворцы ООН, российские и руандийские военные, вели борьбу с повстанцами, которые не согласны с результатами выборов президента. Вооруженный конфликт между несогласными с таким результатом повстанцами и армией завершился изгнанием первых из столицы, города Банги.
Правительство начало расследование фактов нарушений прав человека во время боев между армией и противниками президента. Наблюдатели ООН пришли к выводу, что войска ЦАР и российские наемники убивали мирных жителей, занимали школьные здания и занимались мародерством. Правительство зарегистрировало 103 факта нарушений прав человека, к которым причастны инструкторы из России, правительственные войска и повстанцы.
В докладе сообщается, что обвинения против российских наемников задокументированы для передачи российским судебным органам. Некоторых инструкторов уже отправили в РФ.
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