Российские наемники нарушают права человека в ЦАР, - правительственный доклад

Об этом говорится в правительственном докладе ЦАР, сообщает Радио Свобода .

Правительственные войска ЦАР, которых поддерживают миротворцы ООН, российские и руандийские военные, вели борьбу с повстанцами, которые не согласны с результатами выборов президента. Вооруженный конфликт между несогласными с таким результатом повстанцами и армией завершился изгнанием первых из столицы, города Банги.

Правительство начало расследование фактов нарушений прав человека во время боев между армией и противниками президента. Наблюдатели ООН пришли к выводу, что войска ЦАР и российские наемники убивали мирных жителей, занимали школьные здания и занимались мародерством. Правительство зарегистрировало 103 факта нарушений прав человека, к которым причастны инструкторы из России, правительственные войска и повстанцы.

В докладе сообщается, что обвинения против российских наемников задокументированы для передачи российским судебным органам. Некоторых инструкторов уже отправили в РФ.