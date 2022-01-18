Российские наемники на Донбассе проводят сборы командиров рот, а также призывают местных присоединиться к рядам оккупационных войск, - разведка

Об этом информирует ГУР Минобороны.



"Командование ВС РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск", - сообщают в разведке.



С начала недели на полигонах временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины российские наемники начали собрание с участием командиров рот, батарей и корректировщиков артиллерийского огня.



Также они агитируют местных жителей проходить контрактную военную службу в рядах оккупантов.

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