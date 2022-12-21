Российские наемники могут сымитировать обстрелы Беларуси со стороны Украины, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления .

"Наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями", - говорится в сообщении .

В ЦНС отметили, что в то же время Беларусь ввела временные ограничения на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

"Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы ВСУ. Ведь речь идет именно о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию беларусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне, которые находились в Украине, захватили на складах в Херсонской области", - сообщили в ЦНС.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессор готовит около 200 тыс. новых военных. В свою очередь американские аналитики оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины после встречи Лукашенко и Путина 19 декабря.

Уже 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с беларусским коллегой приезжал глава минобороны РФ Сергей Шойгу. После этого американские аналитики заявили , что самопровозглашенный президент Беларуси, вероятно, во время встречи в Минске отказал российскому диктатору пойти на дальнейшие интеграционные уступки.

20 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что военные Беларуси и РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной . А командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул , что уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb