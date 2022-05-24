Российские моряки на войне с Украиной отказываются выполнять боевые приказы из-за аварийного состояния кораблей, - разведка
Каспийские моряки флотилии РФ отказываются выполнять задачи руководства из-за небоеспособности судов. Командование угрожает за утечку информации об этом обвинениями в госизмене и заключением до 15 лет
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Сообщается, что моряки каспийской флотилии РФ отказываются выполнять приказы командования из-за аварийного состояния кораблей.
По данным разведки, из-за введенных против России международных санкций, страна-агрессор не способна обеспечить адекватное обслуживание и ремонт навигационного оборудования и дизельного оборудования боевых кораблей флотилии. Стало известно, что в целях обеспечения плавучести на некоторых кораблях, в том числе на носителях крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, которые приобрели по завышенной в несколько раз цене.
Как сообщает ГУР, каждый выход в море может стать фактически билетом в одну сторону для оккупантов, или привести к экологической катастрофе в регионе.
Кроме того, разведка отмечает, что командование флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запасных частей средств, дало распоряжение скрывать факт аварийного состояния техники. Лица, виновные в утечке информации об этом, угрожают обвинить в госизмене и приговорить к 15 годам заключения.
Сообщается, что моряки 106 бригады надводных кораблей каспийской флотилии Южного военного округа РФ, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять приказы командования и реализовывать боевые задания из-за небоеспособности судов. Российские военные, кроме того, решили тайно написать коллективные письма Путину и Шойгу, где раскрываются все финансовые махинации командования.
"Военная разведка Украины обнародует список военных преступников – военнослужащих 106 бригады надводных кораблей (в/ч 40153 г. Каспийск) и напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", - говорится в обращении.
- Напомним, 24 мая в разведке Великобритании заявили, что в случае продвижения линии фронта на Донбассе дальше на запад оккупанты будут испытывать трудности с материально-техническим снабжением
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