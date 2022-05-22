Об этом информирует в телеграме глава Одесской ОВА Сергей Братчук .

"В орду морпехов рашисты записывают корабельных коков и начальников гальюнов с других судов и подразделений РФ – не хватает личного состава", – рассказал Братчук.

Также глава области отчитался о ночи 21-22 мая: в Одесской области было спокойно.

20 мая российские военнослужащие нанесли удары по Одесской области четырьмя ракетами. Три ракеты ударили по одному из районов Одесской области днем, еще один удар был по объекту инфраструктуры вечером.

Оккупанты попали в пляжный туалет, когда выпустили ракеты по Одесчине.

16 мая оккупанты нанесли ракетный удар по объекту туристической инфраструктуры в Одесской области и ранили троих взрослых и маленького ребенка.

В тот же день оккупанты выпустили в сторону города Одесса крылатую ракету типа "Х". Подразделения воздушного командования "Юг" сбили крылатую ракету.

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