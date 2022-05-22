Российские морпехи испытывают нехватку личного состава, - глава Одесской ОВА
Сергей Братчук, глава Одесской области, заявил, что России не хватает личного состава, в морскую пехоту уже записывают даже корабельных коков
Об этом информирует в телеграме глава Одесской ОВА Сергей Братчук .
"В орду морпехов рашисты записывают корабельных коков и начальников гальюнов с других судов и подразделений РФ – не хватает личного состава", – рассказал Братчук.
Также глава области отчитался о ночи 21-22 мая: в Одесской области было спокойно.
- 20 мая российские военнослужащие нанесли удары по Одесской области четырьмя ракетами. Три ракеты ударили по одному из районов Одесской области днем, еще один удар был по объекту инфраструктуры вечером.
- Оккупанты попали в пляжный туалет, когда выпустили ракеты по Одесчине.
- 16 мая оккупанты нанесли ракетный удар по объекту туристической инфраструктуры в Одесской области и ранили троих взрослых и маленького ребенка.
- В тот же день оккупанты выпустили в сторону города Одесса крылатую ракету типа "Х". Подразделения воздушного командования "Юг" сбили крылатую ракету.
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