Об этом в эфире Еспресо сказал советник городского головы Херсона Роман Головня.

"Именно из левой части Херсонщины поступает много информации о ввезенных мобилизованных, которые сегодня захватывают частное жилье. Я так понимаю, что это такая тактика в некоторых населенных пунктах", - рассказал он.

Советник подчеркнул, что россияне проводят быстрые учения с мобилизованными.

"Они проводят какие-то учебные мероприятия поспешно - от копания окопов до стрельбы в окрестностях населенных пунктов. Пытаются отправить как можно быстрее этих людей на фронт со стрелковым оружием. Сейчас часть войск они подтягивают из Крыма и там было немало мобилизованных, которых они завозят на Левобережье", - сказал Головня.