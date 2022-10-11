Российские мобилизованные захватывают частное жилье на Левобережье Херсонщины, - советник мэра облцентра
С левобережной части Херсонской области поступает много информации о завезенных мобилизованных, захватывающих частное жилье
Об этом в эфире Еспресо сказал советник городского головы Херсона Роман Головня.
"Именно из левой части Херсонщины поступает много информации о ввезенных мобилизованных, которые сегодня захватывают частное жилье. Я так понимаю, что это такая тактика в некоторых населенных пунктах", - рассказал он.
Советник подчеркнул, что россияне проводят быстрые учения с мобилизованными.
"Они проводят какие-то учебные мероприятия поспешно - от копания окопов до стрельбы в окрестностях населенных пунктов. Пытаются отправить как можно быстрее этих людей на фронт со стрелковым оружием. Сейчас часть войск они подтягивают из Крыма и там было немало мобилизованных, которых они завозят на Левобережье", - сказал Головня.
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