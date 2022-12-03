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Российские мобилизованные с удовольствием пойдут не на Киев, а на Москву, - Пионтковский

3 декабря, 2022 суббота
19:00
война с Россией

Российские мобилизованные, особенно заключенные, с удовольствием пойдут не на Киев, а на Москву, прежде всего – на Рублевку

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.

"Остались только самоубийственные шаги. Это массовая мобилизация. Мы же видим, неужели они представляют себе эти толпы сотен тысяч мобилизованных и заключенных, которые продвигаются к Киеву? Это ни в одном фантастическом сне сейчас невозможно представить. Бесконечно сейчас можно ежедневно цитировать высказывания Запада, которые казались невозможными еще несколько дней назад. Шольц сказал вчера, что ни на какой успех на поле боя Путин уже не способен, поэтому единственное его средство - это террор и уничтожение украинских городов. Я вижу ситуацию с этими мобиками в другом направлении. Эти мобики, и особенно заключенные, с огромным удовольствием пойдут не на Киев, а на Москву, и в первую очередь на Рублевку... А как уж они разграбят ту Рублевку, я себе просто представляю, это будет финал этой гигантской военно-политической катастрофы Путина, он к ней идет семимильными шагами", - подчеркнул он.

Также политолог вспомнил, как министр юстиции Германии рассказывал журналистам, как создадут специальный международный трибунал для главных военных преступников, вроде Владимира Путина и Сергея Лаврова. На вопрос, как они будут доставлены в суд, политик ответил, что если эти преступники появятся в Германии, их могут арестовать по ордеру суда.

"А после победы Украины (в этом уже не сомневается никто), по условиям мирного договора с Россией, будущие власти России выдадут этих персонажей созданному нами трибуналу. То есть вот в какой практической плоскости каждый день обсуждается судьба лично Путина, а он размышляет о каких-то наступлениях из Беларуси на Киев, на Волынь и так далее", - заметил Андрей Пионтковский.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ.
  • В середине октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тыс. мобилизовано уже 222 тыс. человек.
  • 28 октября Шойгу отчитался Путину о завершении "частичной мобилизации" в России. Он сообщил, что в ряды Вооруженных сил РФ призвали 300 тыс. человек. Пока подтверждения этой информации из других источников нет. Шойгу также заявил, что дополнительный призыв не планируется. По его словам, войска будут комплектовать из контрактников и добровольцев.
  • Впоследствии Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ. Отдельно российский диктатор заявил, что планирует посоветоваться с юристами, потому что он сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации. Член комитета по обороне Виктор Соболев заявил, что если России и понадобится новая мобилизация, то она, скорее всего, уже не будет частичной. 19 ноября военный эксперт Денис Попович отметил, что у России нет возможности подготовить миллионную армию.
  • Институт изучения войны сообщил, что мобилизация приведет к перегрузке аппарата формирования ВС РФ и навредит подготовке военных.
  • 29 ноября стало известно, что из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области перебрасывают силовиков с целью проведения незаконного "призыва" жителей региона в армию захватчиков. Также оккупанты "мобилизовали" больше половины шахтеров на временно оккупированных территориях Луганской области.
  • 2 декабря Генштаб ВСУ сообщил о подготовке РФ к "мобилизации" в оккупированном Крыму.

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