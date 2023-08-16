Об этом пишет Радио Азатутюн , ссылаясь на комментарий члена движения по разблокированию Лачинского коридора Артура Осипяна.

Группа местных жителей Нагорного Карабаха с ночи блокировала въезд и выезд с российской базы в Иваняне. Карабахские активисты заявили, что так называемые российские миротворцы не выполняют своих обязательств. Протестующие также требовали обеспечить их безопасность во время шествия на мост Хакари.

В свою очередь русские военные силой и с применением спецтехники разогнали местных жителей. Отмечается, что активисты вернулись к Степанакерту и теперь планируют свои дальнейшие действия.

"Другого варианта нет, мы не можем не бороться", - подчеркивает Осипян.

Справочно. Лачинский коридор - горный коридор, соединявший Республику Армению с непризнанной Нагорно-Карабаской Республикой, для "поддержания безопасности" там находятся российские "миротворцы".

Армянская сторона заявляет , что Лачинский коридор заблокирован азербайджанскими военными, препятствующими поставке гуманитарной помощи местным жителям Карабаха. ООН также призвала к разблокированию коридора из-за нехватки продовольствия и товаров первой необходимости.

В свою очередь Азербайджан утверждает, что Армения использует коридор для снабжения оружием и что гражданское население имеет возможность проходить через КПП.

Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорно-Карабахской Республикой, это происходило при поддержке Армении. С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил , что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана . Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение .