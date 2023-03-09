Российские миллиардеры Фридман и Авен хотят продать Альфа-банк, чтобы выйти из-под санкций, - FT
Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, непосредственно знакомые с соглашением и документами, детализирующими его условия.
Отмечается, что не попавший под санкции давний деловой партнер олигархов Андрей Косогов согласился купить российский банк за 178 млрд рублей ($2,3 млрд) у его кипрской материнской компании. До российского вторжения в Украину балансовая стоимость банка составила $10,6 млрд.
При одобрении регуляторных органов, Фридман и Авен, перестанут быть косвенными акционерами Альфа-Банка, добавили они.
"Российские олигархи борются с западными санкциями, наложенными на них из-за их вероятных связей с Кремлем. США и Великобритания ввели штрафные меры против Альфа-Банка в прошлом году после вторжения РФ в Украину, а ЕС ввел свои меры в прошлом месяце. Однако Фридман и Авен не получили никаких указаний на то, что продажа Альфа-Банка убедит ЕС снять санкции, которые страны-члены должны продлить до 15 марта», – пишет FT.
Выросший в Украине Фридман заработал свое состояние в России и переехал в Лондон в 2015 году, давно отрицает утверждение о своей близости к Кремлю. Он и Авен владеют 45% акций Альфа-Банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка.
Они "хотят сделать все возможное, чтобы выйти из своих российских активов, чтобы санкции были сняты", – сказал один из собеседников издания.
Соглашение должно быть завершено этой весной и должно быть одобрено регуляторными органами, включая российский центральный банк и налоговые органы. Также может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС, пишет FT.
Фридман и Авен отказались от комментариев. Косогов подтвердил, что продажа согласована, но отказалась от дальнейших комментариев.
Транзакция является "красивым соглашением на бумаге", поскольку в соглашении между Косоговым и кипрской компанией ни одна из сторон не находится под санкциями, сказал один из собеседников, знакомый с этим вопросом.
"Фридман и Авен избегают санкций, Косогов получает банк, а у банка есть один единственный российский акционер", - сказал собеседник.
Завершение соглашения может быть проблемным из-за сложности получения одобрения регуляторных органов в нескольких юрисдикциях, предостерегают двое собеседников.
Авен покинул Россию вскоре после участия в круглом столе с Путиным в день начала войны до сих пор не вернулся. Фридман продолжает жить в Великобритании. Он владеет домом на севере Лондона стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов.
Косогов, бывший руководитель инвестиционного подразделения "Альфы", имел наименьшую долю среди пяти бизнесменов до марта прошлого года, когда Британия и ЕС наложили санкции на Фридмана, Авена и их партнеров Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
Хан и Кузьмичев передали свои доли в люксембургской компании Косогову, увеличив долю до 41%, а также свои доли в LetterOne, лондонской инвестиционной компании, которую олигархи основали в 2013 году.
- Напомним, еще осенью Фридман заявлял о готовности докапитализировать Альфа-Банка Украина на $1 млрд или передать его под контроль государства, на замену лишения санкций.
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