Российские мародеры продают на сайте объявлений форму сборной Украины, которую "взяли под Броварами в качестве трофея"
На российском сайте объявлений Avito в продаже появилась экипировка сборной Украины по футболу, которую продают в качестве "трофея, взятого под Броварами"
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Instagram.
"Российские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей трофеи – это захваченное в бою оружие врага. У россиян "трофеи" - это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения. Мародеры, передайте эти вещи в расположение сборной России по футболу, хотя даже они ей не помогут. Когда там футбол?" - поинтересовались в УАФ, намекая на отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины.
- 2 апреля сообщалось, что в Беларуси на "базаре" оккупанты продают ценные вещи, награбленные на войне против Украины, и пытаются обменять похищенные у украинцев евро и доллары.
- 3 апреля издание "Беларуски Гаюн" обнародовало запись из отделения службы доставки в Мозыре, с которой российские мародеры отправляют домой награбленное в Украине имущество.
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