Об этом говорится в вечерней сводке за 9 марта.

"В отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства российскими захватчиками. Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество и бытовую технику грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям", - говорится в сообщении.

ВСУ за сутки уничтожили 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 боеприпаса, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

В свою очередь, украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В течение суток россияне выпустили по территории Украины 84 ракеты, 34 из них сбили ВСУ

"В общей сложности в течение суток противник осуществил пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще 8 не достигли своих целей", - сообщает Генштаб.

Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136. Половина дронов была сбита.

Кроме того, отмечается, что противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет военное присутствие на территории Беларуси, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время, по данным Генштаба, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населённых пунктов Елино Черниговской области; Атинское Сумской области; Козачья Лопань, Стрелка, Красное, Вовчанск и Бологовка Харьковской области.

На других направлениях ситуация такова:

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди них - Дворичная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области; Невское и Краснопоповка Луганской области, а также Раздоловка Донецкой области.

противник пытается прорвать оборону наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди них - Дворичная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области; Невское и Краснопоповка Луганской области, а также Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное Донецкой области.

противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов неподалеку от линии столкновения, в частности: Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, а также Михайловка Херсонской области и Херсон.

В ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. Есть попадания по критической инфраструктуре, а также погибшие и раненые.