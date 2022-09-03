Российские либералы считают Украину лучшей версией РФ, а путинты – худшей, – философ Ермоленко

Об этом в эфире Эспрессо сказал философ и преподаватель Киево-Могилянской академии Владимир Ермоленко.

"Я далек от того, чтобы осуждать всех россиян. Мы должны определить критерии тех людей, с кем мы готовы говорить. Те люди, которые называют себя либералами, очень часто воспроизводят имперскую историю. Они считают Украину лучшей версией России, путинисты - худшей" , – заявил он.

По мнению философа, россияне никак не могут понять, что Украина вообще не является версией России.

"Мы в истории пока не имеем примеров демократии в РФ, но это не значит, что она не состоится. Велика наша цель – защититься от этого монстра, но я думаю, что мы должны научиться нападать – интеллектуально, идеями, военным образом. думать над тем, кто может быть полезным для нас в России и быть миной, которая подорвет эту империю, это могут быть малые народы или люди, выступающие против войны, но на определенных для нас важных условиях - что они признают Украину силой, способной нанести РФ военное поражение", - подытожил Ермоленко.