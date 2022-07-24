"Российские либералы должны отказаться от сохранения Российской империи", – Ахмед Закаев

С таким заявлением политик выступил в субботу, 23 июля 2022 года, на Форуме свободных народов России в Праге (Чехия), передает Idel.Реалии.

"Российские либералы и правящие режимы всегда между собой враждовали. Но в одном у них всегда было сходство: сохранить империю", - отметил Закаев.

Читайте также: "Надо помочь восстать 60 аннексированным Россией народам", - Лех Валенса



"Только демонтировав империю и создав демократические государства, Россия может стать демократической. Только став демократическим государством, Россия может предложить своим бывшим колониям какие-то формы интеграции: федеративные или конфедеративные. Уверен, что многие народы добровольно примут такую интеграцию. Из генератора бесконечных войн, геноцидов и ненависти к себе Россия может стать центром мирного процветающего сосуществования многих евразийских государств. Для этого российские либералы должны отказаться от сохранения российской империи", - пояснил свою позицию Ахмед Закаев.

Напомним, 13 июля в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "О признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb