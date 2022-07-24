"Российские либералы должны отказаться от сохранения Российской империи", – Ахмед Закаев
Глава эмиграционного правительства Чеченской Республики Ичкерия, ветеран вооруженного движения сопротивления на Кавказе Ахмед Закаев призвал российских оппозиционеров не поддерживать геополитическую доктрину режима Путина | Эспрессо
С таким заявлением политик выступил в субботу, 23 июля 2022 года, на Форуме свободных народов России в Праге (Чехия), передает Idel.Реалии.
"Российские либералы и правящие режимы всегда между собой враждовали. Но в одном у них всегда было сходство: сохранить империю", - отметил Закаев.
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"Только демонтировав империю и создав демократические государства, Россия может стать демократической. Только став демократическим государством, Россия может предложить своим бывшим колониям какие-то формы интеграции: федеративные или конфедеративные. Уверен, что многие народы добровольно примут такую интеграцию. Из генератора бесконечных войн, геноцидов и ненависти к себе Россия может стать центром мирного процветающего сосуществования многих евразийских государств. Для этого российские либералы должны отказаться от сохранения российской империи", - пояснил свою позицию Ахмед Закаев.
- Напомним, 13 июля в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "О признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия".
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