Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"На фоне отступления российской армии, в военной среде страны-оккупанта ведутся разговоры о неизбежности поражения и привлечения к ответственности всех участников агрессии против Украины. Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил России семьи членов экипажей самолетов, наносивших ракетные удары по территории Украины, обсуждают бегство из страны и укрывательство от международного правосудия", - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, российские преступники, равно как и нацисты после Второй мировой войны, планируют эмигрировать в страны Южной Америки.

Военная разведка Украины обнародовала личные данные лётчиков 14 армии ВВС и ПВО (Екатеринбург), участвовавших в боевых действиях на территории Украины.

999 авиационная база "Кант" (Кыргызстан):

Подполковник Малейчук Ю.В. (Ф-892850)

Подполковник Громов С.Ю. (Ф-019832)

Подполковник Кукса А.В. (Ф-892897)

Майор Аржаных А.А. (Ф-215820)

Майор Гайфулин А.Р. (Ф-892861)

Майор Мартынов А.А. (Ф-892843)

Майор Сова В.Н. (Э-199132)

Старший лейтенант Дороженко М.А. (СУ-139401).

Военный аэродром "Шагол" (Челябинск, Россия), на котором размещается 2 смешанный авиационный полк:

Капитан Давлетишин А.Г.

Капитан Крысов М.А.

Лейтенант Иванов И.Н

Главное управление разведки МО Украины напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что журналисты "Следствие.Инфо" и активисты "Антикоррупционного штаба" собрали в реестре российских военных преступников около 150 тыс. профилей российских военных, из них около 30 тыс. - полностью идентифицированы.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине зарегистрировано в общей сложности 47 025 преступлений , вызванных российской агрессией.

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