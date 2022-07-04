Об этом сообщает Роскосмос.

Роскосмос опубликовал фото российских космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, которые на Международной космической станции держат в руках куски ткани в цветах "ЛНР" и "ДНР".

В Роскосмосе заявили, что они, таким образом, отпраздновали захват РФ Лисичанска – последнего крупного города, который был под контролем Украины.

"Празднуем на Земле и в космосе", - написали в Роскосмосе.

14 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что россияне не будут летать на американских космических кораблях.

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