Российские космонавты развернули на МКС "флаги" "ЛНР" и "ДНР"
Российские космонавты развернули на орбите флаги созданных РФ квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР"
Об этом сообщает Роскосмос.
Роскосмос опубликовал фото российских космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, которые на Международной космической станции держат в руках куски ткани в цветах "ЛНР" и "ДНР".
В Роскосмосе заявили, что они, таким образом, отпраздновали захват РФ Лисичанска – последнего крупного города, который был под контролем Украины.
"Празднуем на Земле и в космосе", - написали в Роскосмосе.
- 14 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что россияне не будут летать на американских космических кораблях.
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