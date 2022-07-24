Российские корабли с 16 крылатыми ракетами дрейфуют неподалеку от мыса Тарханкут

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка РФ, состоящая из 2 ракетоносителей и 1 большого десантного корабля, маневрирует неподалеку от мыса Тарханкут, в направлении Анапы.

Россия готова к нанесению ракетных ударов 16 "Калибрамы". Угроза ракетных ударов остается актуальной для всех областей юга Украины.

"Не пренебрегайте сигналами воздушных тревог, не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и ограничения, установленные ради сохранения вашей жизни, не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам, обезопасьте от них других, особенно детей. Не воспринимайте на веру весь поток информации, умейте различать правду от фейков, а о подозрительных действиях посторонних лиц оперативно извещайте компетентные органы. Наше достоинство, сила и мощь поразили целый мир! Берегите себя и сохраните Украину. Вместе победим!", - говорится в отчете ОК "Юг".

За день, 23 июля, украинская авиация нанесла 6 ударов по скоплениям живой силы , технике и опорному пункту РФ на южном фронте.

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