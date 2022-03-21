Российские корабли обстреляли Одессу с моря
В понедельник, 21 марта, два российских военных корабля обстреляли Одессу с моря
Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.
По его словам, утром 21 марта два вражеских корабля появились на далеком рейде Одесского порта и начали хаотический огонь. Артиллерия ВСУ открыла ответный огонь и отогнала их от берега. В результате обстрела повреждены несколько домов, никто из людей не пострадал.
"Одесса. Мокша стреляет - все в укрытие! Отвечаем - из них летит ветошь!", - рассказал Братчук.
Он подчеркнул, что враг пытается давить психологически, а появление кораблей носит демонстрационный характер, чтобы запугать мирное население.
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