Российские корабли обстреляли Одессу с моря

Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

По его словам, утром 21 марта два вражеских корабля появились на далеком рейде Одесского порта и начали хаотический огонь. Артиллерия ВСУ открыла ответный огонь и отогнала их от берега. В результате обстрела повреждены несколько домов, никто из людей не пострадал.

"Одесса. Мокша стреляет - все в укрытие! Отвечаем - из них летит ветошь!", - рассказал Братчук.

Он подчеркнул, что враг пытается давить психологически, а появление кораблей носит демонстрационный характер, чтобы запугать мирное население.

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