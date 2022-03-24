Российские корабли обстреливают побережье Одессы, чтобы обнаружить районы заминирования, - журналистка
Журналистка из города Одесса Елена Балаба сообщила, что с утра 24 марта на побережье города были слышны взрывы
Об этом она рассказала в эфире "Еспресо".
“Утром в Одессе была воздушная тревога. Сейчас мы ждем официального подтверждения, нет ли повреждений в городе. Были слышны взрывы с моря. Я думаю, что это вернулись российские военные корабли, поскольку их не было видно на горизонте почти 3 суток. Возможно, русские корабли подошли ближе к побережью. Они обстреливают побережье, чтобы проверить наличие минирования.” – рассказала Балаба
Журналистка добавила, что Одесса является прифронтовым городом и они как журналисты пытаются активно информировать общество о событиях на фронте.
“Наши журналисты часто ездят в Николаев и готовят военные репортажи. Мы работаем и стараемся активно информировать общество о событиях на фронтах. Хочу подчеркнуть, что все в городе готовы давать отпор врагу и драться за Одессу", - добавила Балаба
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.21Продажа 33
- Актуальное
- Важное