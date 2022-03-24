Российские корабли обстреливают побережье Одессы, чтобы обнаружить районы заминирования, - журналистка

Об этом она рассказала в эфире "Еспресо".



“Утром в Одессе была воздушная тревога. Сейчас мы ждем официального подтверждения, нет ли повреждений в городе. Были слышны взрывы с моря. Я думаю, что это вернулись российские военные корабли, поскольку их не было видно на горизонте почти 3 суток. Возможно, русские корабли подошли ближе к побережью. Они обстреливают побережье, чтобы проверить наличие минирования.” – рассказала Балаба



Журналистка добавила, что Одесса является прифронтовым городом и они как журналисты пытаются активно информировать общество о событиях на фронте.



“Наши журналисты часто ездят в Николаев и готовят военные репортажи. Мы работаем и стараемся активно информировать общество о событиях на фронтах. Хочу подчеркнуть, что все в городе готовы давать отпор врагу и драться за Одессу", - добавила Балаба



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