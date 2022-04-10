Российские корабли обстреливают побережье Черного моря, - ОК "Юг"
Корабли российского агрессора в Черном море продолжают обстреливать украинское побережье
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Под многочисленными вражескими обстрелами наши войска удерживают освобожденные территории. Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов", - говорится в отчете
В Николаевском и Херсонском направлении противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестких боев.
В целях нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. Пострадавших нет.
Всего за сутки на южном фронте нашей обороны враг потерял 37 орков и четыре единицы техники.
"В Одесской области начат удлиненный комендантский час. Все мероприятия направлены на защиту и безопасность. Поэтому, не игнорируйте, будьте сознательными. Держим строй, доверяем ВСУ и всем силам обороны! Не поддавайтесь панике и провокациям!", - подытожили в "Юге".
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