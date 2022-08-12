Российские корабли из-за шторма в Черном море держатся ближе к побережью Крыма

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Угроза ракетных ударов остается актуальной, опасность обстрелов вражеской артиллерией тех территорий, которые для нее достижимы, тоже очень большая. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, действуйте сознательно и оперативно. На информационном фронте держите устойчивость к вбросам и фейкам, доверяйте только достоверным источникам и Силам обороны", - подчеркивают в "Юге".

В Черном море штормовая погода, поэтому вражеская корабельная группировка держится ближе к крымскому побережью. Флот состоит из 12 кораблей и катеров, скрывающихся в ракетно-безопасных районах.

Среди них также 2 надводных носителя ракет типа "Калибр" и 3 больших десантных корабля.

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