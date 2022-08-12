Российские корабли из-за шторма в Черном море держатся ближе к побережью Крыма
В Черном море бушует шторм, из-за этого российские вражеские корабли вынуждены маневрировать у побережья оккупированного Крыма
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Угроза ракетных ударов остается актуальной, опасность обстрелов вражеской артиллерией тех территорий, которые для нее достижимы, тоже очень большая. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, действуйте сознательно и оперативно. На информационном фронте держите устойчивость к вбросам и фейкам, доверяйте только достоверным источникам и Силам обороны", - подчеркивают в "Юге".
В Черном море штормовая погода, поэтому вражеская корабельная группировка держится ближе к крымскому побережью. Флот состоит из 12 кораблей и катеров, скрывающихся в ракетно-безопасных районах.
Среди них также 2 надводных носителя ракет типа "Калибр" и 3 больших десантных корабля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.66Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное