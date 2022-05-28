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Главная война с Россией Российские корабли из-за шторма отплыли к укрытию у Крыма, – ОК "Юг"

Российские корабли из-за шторма отплыли к укрытию у Крыма, – ОК "Юг"

28 мая, 2022 суббота
03:16
война с Россией Российские боевые корабли

Несмотря на то, что шторм в Черном море заставил часть вражеской корабельной группировки отплыть к местам укрытия, 2 ракетных и 3 десантных корабля продолжают блокировать судоходство и угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины

Об этом сообщает ОК "Юг".

Кроме того, в оперативном командовании также проинформировали, что по результатам проведенных контратак, противник на южном направлении потерял 63 российских нацистов и 19 единиц техники, в том числе 1 самолет, 6 вертолетов, 3 современных танка Т-72, реактивную систему залпового огня "Град", самоходную артустановку, 5 единиц другой бронированной техники и 2 – автомобильной.

"Рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из ок. 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня. С целью обеспечения себя строительными материалами рашистские оккупанты запустили на Херсонщине.Также варвары ради собственной обороны срывают плиты с дорог", – говорится в сообщении.

  • Напомним, в Воздушных силах рассказали подробности боя украинского МиГ-29 с российским Су-35

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