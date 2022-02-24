Российские корабли атаковали Змеиный остров, ВСУ держат оборону

Об этом говорится в Facebook ГПСУ.



"Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону. В настоящее время в районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков", - говорится в сообщении.