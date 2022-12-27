Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 27 декабря.

Отмечается, что в Луганской области среди оккупантов стали учащаться случаи дезертирства и оставление боевых позиций. С целью удержания контроля за ситуацией, российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

ВСУ поразили 6 районов скопления россиян и вражеский пункт управления в течение дня

Генштаб сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, склад боеприпасов, а также один важный военный объект.

Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Генштаб сообщает, что, несмотря на значительные потери в живой силе, оккупанты не прекращают наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также российские войска пытаются улучшить тактическое положение в Лиманском направлении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, в других направлениях ситуация следующая:

На Северском и Слобожанском направлении х артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Мефедовка и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск Харьковской области.

х артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Мефедовка и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречное, Купянск, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.

враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречное, Купянск, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской. На Лиманском направлении вражеский огонь фиксировался возле Площанки и Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григорьевки Донецкой области.

вражеский огонь фиксировался возле Площанки и Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григорьевки Донецкой области. На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

обстреляны районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под огневое влияние попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении артиллерийское поражение потерпели районы Угледара, Пречистовки, Времовки и Великой Новоселки Донецкой области.

артиллерийское поражение потерпели районы Угледара, Пречистовки, Времовки и Великой Новоселки Донецкой области. В Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и ствольной артиллерии по районам Темировки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандреевки, Каменского и Плавней Запорожской области.

враг совершил обстрелы из танков и ствольной артиллерии по районам Темировки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандреевки, Каменского и Плавней Запорожской области. На Херсонском направлении снова от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и города Херсона. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Ранее в ГПСУ рассказали, что в Беларуси пока не отмечается необходимой наступательной группировки для вторжения в Украину, количество и характер действий подразделений не изменилось.

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