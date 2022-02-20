Российские командиры уже готовятся к непосредственному вторжению в Украину, - CBS
США располагают разведывательными данными о том, что российские командиры получили приказ готовиться к непосредственному вторжению в Украину
Об этом в воскресенье, 20 февраля 2022 года, сообщает CBS News со ссылкой на своего военного корреспондента Дэвида Мартина, передает Еспресо.TV .
Как отмечается, российские командиры на местах вблизи границы с Украиной "разрабатывают конкретные планы, как они будут маневрировать на своих участках поля боя".
Читайтеи смотрите: Передовые части россиян в Белгородской и Курской областях России рисуют на бронетехнике особую отметку
"Разведка указывает, что "они делают все, что делали бы американские командиры, как только получат приказ продолжить (подготовку к вторжению, – ред.)", - сказал Мартин.
Справка
В ОРДЛО оккупанты производят так называемую эвакуацию и мобилизацию местного населения. Население запугивают, что на следующей неделе, с 21 февраля, украинская армия якобы "пойдет в наступление".
При этом российская пропаганда множит фейки о терактах и украинских диверсантах, имеют место постановочные взрывы на объектах инфраструктуры оккупированных районов Донетчины и Луганщины.
Украинская разведка, в свою очередь, предупредила о прибытии в ОРДЛО наемников из ЧВК Вагнера, которым, как отмечается, поручено создать casus belli для российского ТВ.
- Напомним, президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля 2022 года, собирает посвященное защите Украины заседание Совета национальной безопасности
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.23
Покупка 28.23Продажа 28.61
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.57
- Актуальное
- Важное