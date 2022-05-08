Российские командиры принимают непосредственное участие в войне на поле боя из-за трудностей с командованием, - британская разведка
Плохие результаты деятельности россиян на поле боя привели к тому, что командование оккупантов непосредственно участвует в боях против Украины
Об этом заявляет британская разведка.
"Трудности с командованием и управлением, а также плохие результаты деятельности россиян на передовой привлекли старших командиров на поле боя, которые, вероятно, взяли на себя личное руководство операциями. Российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые и себе не приобретают жизненно важного опыта руководства", - говорится в сообщении разведки.
В то же время, присутствие командиров на поле боя не привело к усовершенствованию или измененной концепции ведения войны.
Непропорционально высокие потери российских офицеров являются следствием того, что РФ медленно реагирует на неудачи и не может изменить подход.
Министерство обороны Великобритании отмечает, что эти проблемы, по всей вероятности, останутся неизменными, учитывая отсутствие опыта в командовании у тех, кого назначают вместо погибших офицеров.
- Напомним, Россия тратит около $900 млн в день на войну в Украине. Военное информагентство "SOFREP" подсчитало, что в $900 млн входят: выплаты российским военным, их амуниция, боеприпасы и ракеты, восстановление утраченной или поврежденной техники.
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