Российские командиры принимают непосредственное участие в войне на поле боя из-за трудностей с командованием, - британская разведка

Об этом заявляет британская разведка.

"Трудности с командованием и управлением, а также плохие результаты деятельности россиян на передовой привлекли старших командиров на поле боя, которые, вероятно, взяли на себя личное руководство операциями. Российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые и себе не приобретают жизненно важного опыта руководства", - говорится в сообщении разведки.



В то же время, присутствие командиров на поле боя не привело к усовершенствованию или измененной концепции ведения войны.



Непропорционально высокие потери российских офицеров являются следствием того, что РФ медленно реагирует на неудачи и не может изменить подход.



Министерство обороны Великобритании отмечает, что эти проблемы, по всей вероятности, останутся неизменными, учитывая отсутствие опыта в командовании у тех, кого назначают вместо погибших офицеров.

Напомним, Россия тратит около $900 млн в день на войну в Украине. Военное информагентство "SOFREP" подсчитало, что в $900 млн входят: выплаты российским военным, их амуниция, боеприпасы и ракеты, восстановление утраченной или поврежденной техники.

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