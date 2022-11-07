Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Не зная о планах своего командования, российские командиры приказывают солдатам взрывать собственные запасы боекомплекта. Если оккупантам будет приказ держаться до конца, то возможности врага для обороны Херсона существенно подорваны не только нехваткой поставок, но и тем, что они снизили запасы и сломали свою организационную структуру", - заметил Молчанов.

По словам политолога, сейчас нет признаков того, что оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне.

"Жители Херсона не видят, что оккупанты роют окопы и строят баррикады по городу. ВСУ сохраняют спокойствие, а россияне суетятся и совершают много ошибок, которые негативно повлияют на способности к обороне Херсона", - подчеркнул Молчанов.

Во временно оккупированном Херсоне уже неделю не говорит пропагандистское телевидение, однако начало работать украинское радио

Генштаб сообщил , что военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, перемещают мирных жителей и укрепляют внутри Херсона позиции для ведения уличных боев.

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