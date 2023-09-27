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Российские киберспортсмены выиграли турнир, но из-за гражданства РФ им не выплатили призовые

27 сентября, 2023 среда
21:57
Технологии

Российские киберспортсмены выиграли турнир по игре Fortnite, однако организаторы отказались выплатить им призовые в размере $200 тысяч из-за гражданства РФ

Об этом пишет Sportskeeda.

Российские игроки Даниил "Rutrick" Абдрахманов и Егор "Swizzy" Люсико одержали победу на Fortnite Champion Series Major 3, однако разработчики игры и организаторы турнира Epic Games отказались выплачивать им награду. Кроме того, Абдрахманов был дисквалифицирован из FNCS Copenhagen Lan.

По словам российского игрока, он направил электронное письмо Epic Games, однако служба поддержки не отвечает ему. Абдрахманов также заявил, что не нарушал никаких правил, установленных Epic Games.

"Мы даже не играем из запрещенной страны", - комментирует он в письме компании.

Согласно электронным письмам между игроком и командой поддержки Fortnite, главная проблема состоит в том, что он происходит из "региона с ограниченным доступом к призам". Epic Games обозначила Россию таковой после вторжения в Украину. То же правило упоминается в разделах 2.6.2 и 2.6.3 Официальных правил FNCS Major 3.

Однако, по словам Абдрахманова, он и его напарник Люсико выступали из Беларуси. Издание объясняет, что хотя Epic Games прекратила какую-либо торговлю с Россией, Беларуси нет в списке, следовательно, можно утверждать, что дуэт не играл из "региона с ограниченным доступом к призам".

"Я понимаю, что мы не можем играть из запрещенной страны, но мы со Свиззи играли из страны, которой разрешено играть и получать призы от турниров. Мы живем и играем из Беларуси", - отмечает игрок.

"Моему партнеру по команде 17 лет, он в принципе никак не может влиять на политические процессы и не должен быть наказан", - добавил Абдрахманов, комментируя сложившуюся ситуацию.

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Россия
санкции против России
киберспорт
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