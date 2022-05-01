Российские кибератаки на Украину достигли своего максимума, столкнувшись с проблемой ограниченных ресурсов

Об этом сообщило Госспецсвязи в Телеграмм.



"Украина все еще испытывает сильное давление в киберпространстве со стороны российских хакеров. Однако, вероятно, их потенциал уже достиг своего максимума. Они уже продемонстрировали все доступные инструменты и технологии", – говорится в сообщении.



Российские хакеры столкнулись с проблемой ограниченных ресурсов из-за санкций. Следовательно, они не смогут развиваться так, как раньше.



"Наша общая задача – не допустить усиления российских кибертеррористов. Чтобы достичь этого, нужно сотрудничество между государствами и государственными органами, повышение осведомленности бизнеса и граждан об угрозах, ограничениях ресурсов и технологий, доступных террористическому государству", – прокомментировал заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора .



Только благодаря санкциям можно обеспечить безопасность – насколько это возможно в киберпространстве, подчеркнул он.



Однако в Госспецсвязи отметили,



Впрочем, российские хакеры остаются серьезной мировой угрозой.



"Не стоит их недооценивать, но и не стоит переоценивать. Они обладают высокой квалификацией и мотивацией для атак не только на Украину, но и на другие демократические страны", - объясняет Госспецсвязи.

Напомним, Служба информации и безопасности Молодовы зафиксировала харкерские атаки россиян на сайты госучреждений страны.

Против украинских цифровых ресурсов с начала полномасштабного вторжения России шесть групп российских хакеров произвели 240 атак.

В Госспецсвязи сообщили, что российские хакеры осуществляют кибератаки на благотворительные и волонтерские организации. В ведомстве напомнили, что Госспецсвязи вместе с лучшими украинскими компаниями по кибербезопасности ввели эшелонированную киберзащиту для государства и бизнеса.

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