Российские хакеры заявили о кибератаках на правительственные сайты Израиля

Об этом сообщает Bloomberg.

Хакерская группа Killnet, которая, как считают эксперты, состоит из россиян, объявила, что атакует все правительственные системы Израиля. Killnet обвинила Израиль в кровопролитии, поддержке Украины и НАТО. Группа утверждала, что сбой в работе сайта израильского правительства и сайта агентства безопасности Shin Bet 8 октября является результатом их атак.

В то же время, хакерская группа Anonymous Sudan, которую эксперты по кибербезопасности также связывают с РФ, объявила о поддержке "палестинского сопротивления" и взяла на себя ответственность за атаки на сайт газеты Jerusalem Post утром 9 октября. Редакция издания написала в X (ранее Twitter), что сайт "испытал несколько кибератак", но его восстановили.

"Очевидно, что другие российские хакеры также выбирают сторону и активно поддерживают ХАМАС в их войне против Израиля. Их действия больше похожи на конъюнктурные забастовки. Конфликт создает заголовки, которые привлекают такие группы, как Killnet, пытающиеся монетизировать атаки. о том, что Россия на стороне ХАМАСа и против Израиля", - сказал эксперт по разведке угроз в фирме по кибербезопасности Truesec AB Маттиас Веллен.

Фирма по кибербезопасности Group IB заявила, что хакерская группа AnonGhost сломала мобильное приложение, предупреждающее израильтян о запуске ракет. Хакеры вставили уведомления с такими фразами, как "смерть Израиля" и "ядерная бомба идет" рядом со свастикой. В заявлении в Telegram AnonGhost заявила, что "никогда не будет молчать".

Произраильские группировки также совершают атаки на сайты палестинских организаций. Одна из групп заявила, что 8 октября заблокировала сайт Палестинского национального банка и сайт ХАМАС, которые 9 октября оба все еще были недоступны.

"Последние несколько дней не были очень заметны с точки зрения кибернетики. Некоторые группы совершали атаки на некоторые новостные сайты и правительственные сайты, но это не было серьезным или длительным", - сказал руководитель штаба израильской фирмы по кибербезопасности Check Point Software Technologies Ltd Гил Мессинг.

Ранее политолог Михаил Пелливерт заявил в эфире Эспрессо, что 7 октября помимо ракетной атаки Израиль испытал и мощную кибератаку, а израильские власти рассматривают несколько стран, которые могут быть причастны к кибератакам на израильские военные технологии.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и Исламский джихад сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны. В последний раз этот пункт применялся во время Войны Судного дня в 1973 году.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС пообещали убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа без предупреждений о целях.

Представитель ХАМАСа заявил о "достижении целей" нападения и готовности к переговорам с Израилем о перемирии.