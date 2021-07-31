Российские хакеры взломали почту американских федеральных прокуроров, - Минюст США
Хакеры из РФ в 2020 году получили доступ к электронной почте американских федеральных прокуроров
Об этом сообщает Министерство юстиции США .
Хакеры из России с мая по декабрь 2020 года получили доступ к электронной почте прокуроров во многих штатах. Была сломана почту в 27 прокуратурах. Атакам подверглись подразделения в штатах Вермонт, Джорджия, Калифорния, Канзас, Мэриленд, Монтана, Невада, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Техас, Флорида, а также в округе Колумбия.
Отмечается, что хакеры до сих пор могут иметь доступ к аккаунтам, сломанным с 7 мая по 27 декабря 2020 года. Среди полученных россиянами данных - все отправленные, входящие и сохраненные электронные письма, а также вложения.
Больше всего пострадали офисы прокуроров Нью-Йорка: хакеры получили доступ к 80% учетных записей сотрудников прокуратуры в четырех отделениях штата.
- Напомним, 24 июля осужденного в США за попытку организовать кибератаку на компанию Tesla хакера Егора Крючкова депортировали в Россию .
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