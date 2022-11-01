Российские хакеры в прошлом месяце пытались взломать веб-ресурсы минфина США
В министерстве финансов США заявили, что российские хакеры в прошлом месяце пытались взломать их веб-ресурсы, однако этот инцидент практически не вызвал перебоев
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в учреждении.
Советник министра финансов по кибербезопасности Тодд Конклин заявил, что DDoS-атаку приписали российской хакерской группировке Killnet, в октябре взявшей на себя ответственность за атаки на ресурсы нескольких штатов и ряда аэропортов США.
Неназванный представитель Минфина заявил, что новый, более строгий подход правительства к кибербезопасности помог избежать перебоев.
- 23 октября стало известно, что перед выборами группа российских хакеров Killnet попыталась взломать сайт Кнессета.
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