Российские хакеры устроили массовую DDoS-атаку в Литве, отключены сайты министерств и ведомств
Хакерская группировка, связанная с Россией, взяла на себя ответственность за массовую DDoS-атаку на сайты литовских госучреждений и частных компаний, чтобы таким образом шантажировать страну и побуждать ее отказаться от ограничений транзита в Калининградскую область
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на данные Национального центра кибербезопасности Литвы.
Центр сообщил о массовой DDoS-атаке на сайты государственных учреждений и частных компаний, в частности, не работают сайты ряда литовских министерств и ведомств. Киберспециалисты работают над возобновлением их работы.
Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Killnet.
При этом Национальный центр кибербезопасности Литвы ожидает в ближайшие дни новых кибератак, вероятно, еще более мощных. В частности, хакеры могут нанести удар в отраслях транспорта, энергетики, финансов. Возможно, потребуют выкупов.
Ранее Killnet предупреждало, что будет вынуждать Литву отказаться от ограничений транзита через свою территорию из РФ в Калининградскую область.
- Напомним, 17 июня в "Литовской железной дороге" сообщили "Калининградской железной дороге", что прекращают пропускать транзитные поезда с попавшими под санкции Евросоюза товарами.
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20 июня Россия начала военный сбор в Калининградской области .
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21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой".
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21 июня секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия готовит скорый и жесткий ответ для Литвы, от которого пострадают все жители балтийской страны.
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