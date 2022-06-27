Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на данные Национального центра кибербезопасности Литвы.

Центр сообщил о массовой DDoS-атаке на сайты государственных учреждений и частных компаний, в частности, не работают сайты ряда литовских министерств и ведомств. Киберспециалисты работают над возобновлением их работы.

Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Killnet.

При этом Национальный центр кибербезопасности Литвы ожидает в ближайшие дни новых кибератак, вероятно, еще более мощных. В частности, хакеры могут нанести удар в отраслях транспорта, энергетики, финансов. Возможно, потребуют выкупов.

Ранее Killnet предупреждало, что будет вынуждать Литву отказаться от ограничений транзита через свою территорию из РФ в Калининградскую область.

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