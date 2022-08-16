Российские хакеры совершили мощную атаку на сайт Энергоатома

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба предприятия.

"Атаковали с территории Российской Федерации. Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы Компании", - говорится в сообщении.

Пресс-служба предприятия отметила, что атака существенно не повлияла на работу сайта и осталась незаметной для пользователей.

Ранее сайт сейма Латвии подвергся кибератаке российских хакеров.

В Microsoft разоблачили хакерскую операцию России против стран НАТО.

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