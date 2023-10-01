Российские хакеры совершили атаку на официальный сайт королевской семьи Великобритании
Вебсайт королевской семьи Великобритании подвергся кибератакам. Российская хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за инцидент
Об этом пишет Sky News.
Сайт Royal.uk показывал пользователям сообщение об ошибке. Впоследствии он запускал дополнительные проверки безопасности пользователей, прежде чем разрешить им посетить страницу.
Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группа Killnet, опубликовав об этом в своем канале Telegram, но не подтверждено, что они за ней стоят.
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Группа "Киберспротив" 21 сентября получила доступ к электронной почте российского военного, который, скорее всего, ответственен за атаки беспилотниками на Никопольский завод ферросплавов.
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