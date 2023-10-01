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Российские хакеры совершили атаку на официальный сайт королевской семьи Великобритании

1 октября, 2023 воскресенье
20:22
Мир хакер

Вебсайт королевской семьи Великобритании подвергся кибератакам. Российская хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за инцидент

Об этом пишет Sky News.

Сайт Royal.uk показывал пользователям сообщение об ошибке. Впоследствии он запускал дополнительные проверки безопасности пользователей, прежде чем разрешить им посетить страницу.

Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группа Killnet, опубликовав об этом в своем канале Telegram, но не подтверждено, что они за ней стоят.

  • Группа "Киберспротив" 21 сентября получила доступ к электронной почте российского военного, который, скорее всего, ответственен за атаки беспилотниками на Никопольский завод ферросплавов.

Россия
кибератаки
Великобритания
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