Российские хакеры совершили атаку на официальный сайт королевской семьи Великобритании

Об этом пишет Sky News.

Сайт Royal.uk показывал пользователям сообщение об ошибке. Впоследствии он запускал дополнительные проверки безопасности пользователей, прежде чем разрешить им посетить страницу.

Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группа Killnet, опубликовав об этом в своем канале Telegram, но не подтверждено, что они за ней стоят.