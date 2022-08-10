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Российские хакеры сообщили об атаке на производителей HIMARS и Javelin. В компании опровергли

10 августа, 2022 среда
21:23
Технологии

Связанная с Россией хакерская группировка Killnet заявила, что атаковала системы американского оборонного концерна Lockheed Martin, производящего реактивные системы залпового огня HIMARS и Javelin

Об этом идет речь в телеграмм-канале хакеров.

Представители Killnet утверждают, что группировке удалось сломать систему авторизации для сотрудников Lockheed Martin и скопировать информацию со всеми кандидатами на работу в концерне. К сообщению также прикреплены несколько ссылок, часть из которых не работает.

Через несколько часов после сообщения об атаке в хакерском канале появилось сообщение, что системы портала восстановлены, но данные потеряны.

Сайт Lockheed Martin на момент появления хакеров работал корректно, никаких внешних следов взлома на нем не было.

Как отмечает RTVI, опрошенные ими представителям нескольких крупных компаний по информационной безопасности не могут подтвердить, был ли действительно злом.

"Без проведения внутреннего расследования и доступа к IT-инфраструктуре Lockheed Martin невозможно сказать, действительно ли на них была осуществлена успешная кибератака", - сказал собеседник одной из компаний.

  • Напомним, 1 августа хакеры из РФ сообщили о начале "атаки нового уровня" на американскую корпорацию Lockheed Martin, поставляющую в Украину РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin.

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кибератаки
HIMARS
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