Российские хакеры пытались проникнуть в американские правительственные сети
Российские хакеры в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети
Об этом сообщает CNN.
Хакеры использовали новые инструменты и методы в некоторых своих операциях этого года.
Пока непонятно, к каким данных хакеры получили доступ. Официальный представитель США сказал журналистам, что федеральные органы отслеживают последние действия российских хакеров.
"Этот вопрос поднимался на последних заседаниях Совета национальной безопасности", - отметил чиновник на условиях анонимности.
- Напомним, что российская группа хакеров совершила нападение через программное обеспечение компании SolarWinds, что нарушило работу почти 10 американских агентств в декабре 2020 года.
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