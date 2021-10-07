Российские хакеры пытались проникнуть в американские правительственные сети

Об этом сообщает CNN.

Хакеры использовали новые инструменты и методы в некоторых своих операциях этого года.

Пока непонятно, к каким данных хакеры получили доступ. Официальный представитель США сказал журналистам, что федеральные органы отслеживают последние действия российских хакеров.

"Этот вопрос поднимался на последних заседаниях Совета национальной безопасности", - отметил чиновник на условиях анонимности.

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