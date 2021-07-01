Российские хакеры постоянно атакуют сотни целей в США и Европе, - американская разведка
Хакеры, работающие на российскую военную разведку, с середины 2019 года атакуют сотни целей в США и Европе, пытаясь взломать пароли методом подбора и с помощью уязвимостей в программном обеспечении
Такое утверждение содержится в совместном отчете спецслужб США и Великобритании, опубликованном 1 июля, информирует Радио Свобода.
Согласно документу, атаки "почти наверняка" продолжаются и сейчас. Они сконцентрированы на правительственных и военных структурах и их подрядчиках, экспертных центрах, энергетических компаниях и медиа, политических партиях, университетах.
В документе речь не идет о конкретной цели таких атак и об информации, доступ к которой могла получить российская разведка. Потенциальным объектам атак хакеров спецслужбы рекомендуют стандартные меры компьютерной безопасности - отказ от простых и повторяющихся паролей, внедрение двухфакторной аутентификации и контроль за пользователями.
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