Российские хакеры постоянно атакуют сотни целей в США и Европе, - американская разведка

Такое утверждение содержится в совместном отчете спецслужб США и Великобритании, опубликованном 1 июля, информирует Радио Свобода.

Согласно документу, атаки "почти наверняка" продолжаются и сейчас. Они сконцентрированы на правительственных и военных структурах и их подрядчиках, экспертных центрах, энергетических компаниях и медиа, политических партиях, университетах.

В документе речь не идет о конкретной цели таких атак и об информации, доступ к которой могла получить российская разведка. Потенциальным объектам атак хакеров спецслужбы рекомендуют стандартные меры компьютерной безопасности - отказ от простых и повторяющихся паролей, внедрение двухфакторной аутентификации и контроль за пользователями.