Российские хакеры осуществляют кибератаки на благотворительные и волонтерские организации, - Госспецсвязи
Российские хакеры атакуют благотворительные и волонтерские организации для сбора информации о помощи украинцам
Об этом сообщает Госспецсвязи .
"Они осуществляют разведку, сбор данных, фишинговые кампании, пытаются получить данные о контактах, банковских счетах, товарах, которые закупают для помощи украинцам. Мы видим комплексную активность", - заявил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.
В ведомстве напомнили, что Госспецсвязи вместе с лучшими украинскими компаниями по кибербезопасности ввели эшелонированную киберзащиту для государства и бизнеса. Любая украинская компания может обратиться в CERT-UA за адресной помощью в защите от DDоS-атак, мониторинге безопасности, миграции в облачные среды, развертывании современных систем защиты от киберугроз рабочих станций и серверов и т.д.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное