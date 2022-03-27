Российские хакеры осуществляют кибератаки на благотворительные и волонтерские организации, - Госспецсвязи

Об этом сообщает Госспецсвязи .



"Они осуществляют разведку, сбор данных, фишинговые кампании, пытаются получить данные о контактах, банковских счетах, товарах, которые закупают для помощи украинцам. Мы видим комплексную активность", - заявил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.



В ведомстве напомнили, что Госспецсвязи вместе с лучшими украинскими компаниями по кибербезопасности ввели эшелонированную киберзащиту для государства и бизнеса. Любая украинская компания может обратиться в CERT-UA за адресной помощью в защите от DDоS-атак, мониторинге безопасности, миграции в облачные среды, развертывании современных систем защиты от киберугроз рабочих станций и серверов и т.д.

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